Прививка против папилломавируса будет обязательной

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время открытой лекции "Иммунопрофилактика как способ укрепления национальной безопасности государства", сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, "ежедневно в Украине умирает шесть женщин от рака шейки матки». «Последние исследования ученых свидетельствуют о том, что заболевание вызывает папилломавирус человека. Это полностью доказанные данные", - сказала министр.

Р.Богатырева отметила, что те страны, которые в программах иммунопрофилактики обратили внимание на обязательную прививку вакциной против папилломавируса человека, снизили уровень заболеваемости раком шейки матки у женщин молодого возраста. Она добавила, что даже в случае нехватки средств для обеспечения стопроцентной вакцинации против папилломавируса, необходимо все равно разъяснять людям, что такую вакцину можно купить, чтобы избежать риска этого онкологического заболевания.