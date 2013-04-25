Кабмин даст больше прав департаментам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, отметив, что проект закона был разработан Минюстом в связи с проведенной Президентом административной реформой, в результате которой было существенно сокращено количество должностей заместителей министра.

Как проинформировал министр юстиции Александр Лавринович, изменениями, которые предлагается внести в закон "О центральных органах исполнительной власти", предусматривается дополнение его положениями относительно организации деятельности департаментов аппаратов министерств, а также определением полномочий их директоров.

Так, проектом закона предлагается закрепить, что директора департаментов аппаратов министерств имеют право: подписывать письма, а также ответы на обращения граждан по вопросам, которые относятся к компетенции департамента; предоставлять ответы на запросы на информацию, адресованные министерству; направлять официальные запросы относительно предоставления информации по вопросам, которые относятся к компетенции департамента, и тому подобное.

Кроме того, проектом предлагается внести изменения в три закона, а именно "О комитетах Верховной Рады Украины", "Об обращениях граждан" и "О центральных органах исполнительной власти".

Изменениями к закону "О комитетах Верховной Рады Украины" предлагается предусмотреть возможность приглашения к участию в слушаниях в комитетах ВР, кроме руководителей государственных органов, также других должностных лиц этих органов.

Одновременно предлагается внесение изменений в статью 15 закона "Об обращениях граждан", которыми предусматривается возможность предоставления ответа министерства по результатам рассмотрения заявлений (ходатайств), не только за подписью руководителя органа, а также за подписью уполномоченного им должностного лица этого министерства.

Кроме того, проектом закона предлагается уточнить некоторые полномочия министра, заместителя министра – руководителя аппарата, руководителя центрального органа исполнительной власти, а также вопросы деятельности территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, отметили в Минюсте.