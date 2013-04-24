Социологи предложили три варианта будущего для православия в Украине
Жители Украины по-разному видят перспективы православия в нашей стране.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.
Респондентам предлагалось выбрать один из трех вариантов будущего православных церквей в Украине.
По данным опроса, 19,6% (в 2010 году 16,7%) считают, что православные Украины должны сплотиться вокруг УПЦ-КП.
19,1% (в 2010 году 13,8%) считают, что православные церкви Украины должны объединиться в единую церковь, которая будет добиваться независимости.
18,7% (в 2010 году 22,3%) считают, что Украинская православная церковь должна оставаться неотъемлемой частью Русской православной церкви.
25,6% сказали, что их не интересуют перспективы православия в Украине, а не смогли ответить на этот вопрос 15% опрошенных.
Выбор респондентов имеет четкие региональные и церковно-конфессиональные особенности.
Вариант объединения в единую церковь поддерживают 35% жителей запада, а также верующие УГКЦ — 44%.
Вариант о сплочении православных вокруг УПЦ-КП поддерживают жители запада и центра соответственно 23 и 24%, и, в частности верующие этой церкви — 47%.
Вариант, что УПЦ должна оставаться частью РПЦ определили, как наиболее приемлемый, жители востока и юга — соответственно 30 и 26%, а также 53% верующих УПЦ.
Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.