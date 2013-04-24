Социологи предложили три варианта будущего для православия в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.

Респондентам предлагалось выбрать один из трех вариантов будущего православных церквей в Украине.

По данным опроса, 19,6% (в 2010 году 16,7%) считают, что православные Украины должны сплотиться вокруг УПЦ-КП.

19,1% (в 2010 году 13,8%) считают, что православные церкви Украины должны объединиться в единую церковь, которая будет добиваться независимости.

18,7% (в 2010 году 22,3%) считают, что Украинская православная церковь должна оставаться неотъемлемой частью Русской православной церкви.

25,6% сказали, что их не интересуют перспективы православия в Украине, а не смогли ответить на этот вопрос 15% опрошенных.

Выбор респондентов имеет четкие региональные и церковно-конфессиональные особенности.

Вариант объединения в единую церковь поддерживают 35% жителей запада, а также верующие УГКЦ — 44%.

Вариант о сплочении православных вокруг УПЦ-КП поддерживают жители запада и центра соответственно 23 и 24%, и, в частности верующие этой церкви — 47%.

Вариант, что УПЦ должна оставаться частью РПЦ определили, как наиболее приемлемый, жители востока и юга — соответственно 30 и 26%, а также 53% верующих УПЦ.

Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.