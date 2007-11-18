Умер режиссер-мультипликатор Валерий Угаров (фото)
Художник месяц не дожил до большой премьеры
|Валерий Угаров
"Отечественному зрителю режиссер известен по таким работам, как "Веселая карусель", "Шкатулка с секретом" по рассказу Одоевского, "Халиф-аист". В качестве художника он участвовал в создании ряда выпусков мультсериала "Ну погоди!", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, режиссер скончался в Москве в субботу, в середине дня. "Остановилось сердце, пока особых подробностей нет", - добавил Токарева.
Она добавила, что художник буквально месяц не дожил до премьеры своей большой картины - "Бабка-Ёжка и другие", уже завоевавшей множество наград на фестивалях анимационного кино.
"С 2003 года Валерий Угаров работал над полнометражным анимационным фильмом "Бабка-Ёжка и другие". Его премьера была запланирована на 22 декабря, а выйти на широкий экран он должен в феврале", - сказала собеседница агентства.