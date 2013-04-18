В Украине еще «плавает» 22 населенных пункта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Осипенко.

«На сегодняшний день подтопление грунтовыми водами отмечается в 22 населенных пунктах в четырех областях - это Киевская область (18 пунктов), Волынская (2 пункта), Львовская и Ривненская области (по одному населенному пункту)», - сказал С.Осипенко.

По его словам, на протяжении суток к откачиванию воды на придомовых территориях привлекалось 70 спасателей и 27 единиц насосного оборудования. За сутки откачали более 19 тыс. кубометров воды. В целом со 2 апреля откачано 1,5 млн. кубометров воды.

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С.Осипенко также отметил, что в пяти областях - Киевской, Сумской, Ривненской, Черниговской, Черновицкой - осложнено движение на некоторых дорогах государственного и регионального значения. Госслужба по чрезвычайным ситуациям к мероприятиям по обеспечению транспортного соединения между населенными пунктами этих областей привлекла 167 человек и 37 единиц техники, а «Укравтодор» — 14 человек и 8 единиц техники.

При этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что синоптики наблюдают медленный спад уровня воды в реке Припять в Волынской, Ривненкой, частично Житомирской областях, а в реках во Львовской и Тернопольской областях уровень воды уже сегодня упадет ниже безопасного.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 апреля, в шести областях Украины в результате осадков и таяния снега были подтоплены 70 населенных пунктов.