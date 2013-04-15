В Минэкономразвития рассказали, как сдержать цены на продукты

«Поскольку нас ожидают майские праздники, когда, как правило, существенно возрастает спрос на продукты питания, особенно мясопродукты и яйца, для недопущения безосновательного роста цен местным органам исполнительной власти, необходимо удвоить в этот период количество ярмарочных мероприятий», - считает директор департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин.

В тоже время он отметил, что в ближайшей перспективе отсутствуют основания для значительных скачков цен на продовольственные товары, при этом по ряду позиций возможно их снижение.

Так вследствие увеличения предложения молокосырья следует ожидать снижения цен на молокопродукты. Также стабильными будут оставаться цен на сахар и масло подсолнечное, поскольку предложение данной продукции в несколько раз превышает внутренний спрос. С поступлением на рынок овощей нового урожая, можно ожидать снижения цен и на овощную продукцию.

«На сегодняшний момент уровень внутреннего производства и уровень насыщения рынка настолько значителен, что какие-либо основания для роста цен на продукты питания на сегодняшний момент отсутствуют», - отметил О.Пендзин.