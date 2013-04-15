В Кабмине объяснили причины роста цен на овощи и фрукты

За этот период подешевели: крупы гречневые (на 4,7%), сахар (на 7,4%), яйца (на 4,2%), мясо и мясопродукты (на 1,7% (в т. ч. свинина - на 5,2%, птица - на 1,3%, говядина - на 2,6%), рыба и рыбопродукты (на 1,6%), масло подсолнечное (на 0,1%).

«Снижение цен на вышеуказанные продукты обусловлено, в первую очередь, достаточным предложением их на рынке. Важно отметить, что увеличение предложения происходит преимущественно за счет собственного производства » - пояснил Директор департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин.

Он сообщил, что в январе-марте 2013 года отечественное производство свинины выросло на 4,8%, птицы - на 13,4%, яиц - на 4,6%.

Цены на молочные продукты с начала года почти не изменились (индекс цен на молоко - 100,1%, масло сливочное - 100,2%), что также является следствием роста собственного производства молокосырья (рост в I кв. 2013 года 1,2%).

В то же время зафиксирован рост цен на хлеб и хлебопродукты (на 1,2%), овощи (на 5,1%) и фрукты (на 2,1%).

«Если говорить о росте цен непосредственно на хлеб массовых сортов, то в среднем потребительская цена выросла всего на 3-6 копеек на килограмме. Обращаю внимание, что в данном случае причиной роста цен не был сырьевой фактор, поскольку производители хлеба могут покупать муку для хлебопечения из государственных ресурсов по стабильным ценам. А рост цен в хлебопекарной отрасли связано с ростом других составляющих себестоимости производства, в частности ростом заработной платы, а также с попыткой производителей преодолеть существующую убыточности производства хлеба», - отметил О.Пендзин. Что касается роста цен на овощи и фрукты, то по его словам, в этом нет ничего удивительного.

«Во-первых, на этом рынке действует четко выраженный сезонный фактор. Кроме того, в этом году он был усилен тем неблагоприятными погодными условиями, которые мы наблюдали в марте-апреле, что значительно усложнило доставку плодоовощной продукции потребителям», - сообщил О.Пендзин. - «В целом на сегодняшний момент мы имеем достаточную ценовую стабильность. Единственная группа, которая демонстрировала относительно существенный рост цен это овощи. Это исторически связано с тем, что заканчиваются запасы прошлого года и мы ожидаем поступления на рынок свежих овощей, урожая текущего года, и это сразу обусловит снижение цен по этому виду продовольствия. По всем остальным группам товаров оснований для повышения цен нет.