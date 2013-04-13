Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды
13:16, 13 апреля 2013Общество
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На территории Украины ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с.
13 апреля погодные условия в Украине значительно ухудшатся / Фото: News.astv.ru
Украинский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 13 апреля.
«Днем 13 апреля в Украине, кроме восточных и Днепропетровской областей, Крыма и Приазовья, местами грозы, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами сильные дожди», – говорится в сообщении Гидрометцентра.
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