Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды

На территории Украины ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с.

Украинский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 13 апреля. «Днем 13 апреля в Украине, кроме восточных и Днепропетровской областей, Крыма и Приазовья, местами грозы, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами сильные дожди», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

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