Парень, который требовал связи с Ющенко, держал в заложниках будущую тещу

Луганские правоохранители задержали мужчину, который держал в заложниках женщину и требовал переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО или лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН телефоном сообщил начальник управления МВД Украины в Луганской области Анатолий НАУМЕНКО.

По его словам, задержанным оказался житель Лутугиного, 1979 года рождения – рабочий управления шахты “Луганская”

В заложники он захватил инспектора военно-учетного стола Ореховского поселкового совета Лутугинского района Луганской области - мать его девушки, на которой он не может жениться из-за своей низкой зарплаты. Злоумышленник сегодня около 12-ти часов пришел на прием к инспектору, закрыл двери в кабинет и никого не пускал.

Как сообщила по телефону корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, мужчина раньше на одном из интернет-форумов требовал, в частности, уменьшения процента потребительских кредитов и возмущался невозможностью рядовому гражданину приобрести жилье.