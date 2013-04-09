Украинцы активно покупают новые машины, ожидая роста пошлин

Потребители опасаются подорожания машин из-за повышения пошлин на импорт и покупают в основном автомобили среднего и высокого ценового сегментов. Из-за этого АвтоВАЗ — некогда лидер украинского рынка — по итогам марта впервые не вошел даже в пятерку рейтинга продаж.

В марте в Украине было продано 19,13 тыс. легковых автомобилей, говорится в отчете информационно-аналитической группы AUTO-Consulting. Это на 0,1% больше, чем годом ранее, и на 60% больше по сравнению с февралем, что объясняется прежде всего сезонным фактором — в 2012 году рост продаж в марте составлял почти 50%, а в 2011 году — 72%, сообщает Коммерсант-Украина.

Но если по итогам первых двух месяцев участники рынка говорили о значительном ухудшении продаж на автомобильном рынке, то благодаря марту ситуация улучшилась, отмечают они. По итогам квартала падение составило 6,8%, тогда как в январе-феврале цифра была более значительной — 12%. Автодилеры объясняют это реакцией потребителей на повышение пошлин на импорт автомобилей — с 13 апреля для машин с объемом двигателя 1-1,5 л и 1,5-2,2 л пошлина увеличивается на 6,46% и 12,95%. "Потребители торопятся купить автомобили, пока они не подорожали,— говорит коммерческий директор "Hyundai Motor Украина" Геннадий Четверухин.— Ухудшение экономической ситуации в стране привело к падению рынка. По нашим оценкам, если бы не угроза удорожания иномарок, то по итогам I квартала продажи сократились бы более чем на 12%".

Удивительно, что, несмотря на невысокую покупательную способность населения, спрос на автомобили сместился из бюджетного сегмента в средний и высокий. Если в I квартале 2012 года автомобили стоимостью 6,5-10 тыс. евро занимали 28,1% всех продаж, то в текущем году — 24,9%. Для сравнения: ценовой сегмент 10-15 тыс. евро увеличил за этот период долю с 23,8% до 25,4%, а 15-22 тыс. евро — с 12,6% до 14,8%.

В результате марка АвтоВАЗ — некогда самая популярная в Украине — впервые не вошла даже в пятерку рейтинга самых продаваемых автомобилей и заняла лишь восьмое место. "К сожалению, люди отдают предпочтение более современным, престижным автомобилям. Посмотрите, кто впереди нас — Hyundai, Nissan, Toyota, Kia",— говорит гендиректор "УкравтоВАЗ" (импортер Lada) Игорь Вознюк. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с "АвтоВАЗом" о возможности поставок в Украину более дешевых моделей — по цене порядка 60 тыс. грн. Сейчас самый доступный автомобиль Lada стоит от 65 тыс. грн.