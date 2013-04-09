В Раде предлагают вернуть тюремные сроки для контрабандистов

В правительстве отмечают, что гуманизация наказания не привела к сокращению нелегального ввоза товаров. Впрочем, не все депутаты готовы поддержать эту инициативу и выступают за повышение размера штрафных санкций, сообщает Коммерсант-Украина.

Народные депутаты Геннадий Москаль ("Батькивщина") и Сергей Мошак (Партия регионов) зарегистрировали законопроект N2716, содержащий изменения в Уголовный кодекс. Авторы инициативы предлагают вновь установить наказание за контрабанду в крупных размерах в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Под крупными размерами подразумевается нелегальный ввоз товаров на сумму, в тысячу и более раз превышающую не облагаемый налогом минимум доходов граждан — то есть 17 тыс. грн. Правда, в пояснительной записке к законопроекту указано, что эта сумма в 2013 году составляет 573,5 тыс. грн.

Напомним, с 17 января 2012 года незаконное перемещение товаров через таможенную границу влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 100% от стоимости товара с полной его конфискацией. При повторном нарушении санкции удваиваются. Уголовное преследование сейчас остается только для контрабанды культурных ценностей, отравляющих, сильнодействующих, взрывчатых веществ и оружия.

По мнению авторов законопроекта, гуманизация не позволяет противодействовать нелегальному ввозу. "Потерянный товар всегда можно купить снова, найти деньги, заплатить штраф, покрыть убытки. Никто не может запретить платить штраф за конфискованную таможней партию товара и параллельно заниматься перевозкой новой контрабанды, выручка от которой с головой покроет форс-мажорные расходы",— сказано в пояснительной записке. Авторы документа отмечают, что уголовное наказание за контрабанду есть и в ряде европейских стран — например, в Ирландии (до 5 лет) и Великобритании (до 7 лет); в России также хотят ужесточить ответственность за это правонарушение.