Янукович утвердил соглашение по финансовой разведке в СНГ

Президент Украины утвердил Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ, совершенное 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Документом предусматривается, что органом, ответственным за реализацию соглашения в Украине, является Государственная служба финансового мониторинга Украины.

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