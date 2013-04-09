Янукович утвердил соглашение по финансовой разведке в СНГ
04:57, 09 апреля 2013Общество
1199
Президент Украины утвердил Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ, совершенное 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Документом предусматривается, что органом, ответственным за реализацию соглашения в Украине, является Государственная служба финансового мониторинга Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter