Памятник Мазепе забыли в Киеве во дворе завода (фото)

Об этом сказано в депутатском обращении, текст которого в УНИАН передал помощник-консультант Вячеслава Кириленко в Полтавской области, председатель областной организации партии «За Украину» Олег Пустовгар.

Как говорится в обращении, мэр Полтавы Александр Мамай продолжает игнорировать Указ Президента от 9 октября 2007 года «О праздновании 300-летия событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Ивана Мазепы и заключением украинского-шведского союза».

В.Кириленко пишет, что «неоправданно надолго затянулось установления в Полтаве памятника гетману Ивану Мазепе».

«Монумент, изготовленный на народные пожертвования, находится на хранении в Киевском художественно-производственном комбинате «Художник». Прошу вас принять меры по выполнению действующего Указа Президента и установлению монумента на Соборной площади Полтавы, неподалеку от Свято-Успенского кафедрального собора», - отмечается в обращении В.Кириленко к мэру.

В обращении к вице-премьер-министру по гуманитарным вопросам Константину Грищенко В.Кириленко также обратил внимание, что в 2009 году построена первая очередь Мемориального комплекса казацкой славы в с. Жуки Полтавского района.

«Этот край связан со многими событиями казацкого освободительного движения, с именами казацкого летописца Самуила Величко и кошевого атамана Костя Гордиенко. Благодаря финансовой поддержке Полтавской облгосадминистрации и Кабинета министров в 2009 году была открыта часовня Пресвятой Богородицы, насыпан курган и установлены памятные знаки шведским и украинским летописцам, а также гранитную глыбу. Но с тех пор, в течение 2010-2012 гг дело с места не сдвинулось», - подчеркнул В.Кириленко.

Он поддержал инициативу казацких организаций по восстановлению финансирования строительства комплекса и необходимости установления на территории заповедника «Поле Полтавской битвы» достойного памятного знака павшим украинским казакам: как тем, которые воевали на стороне русского царя Петра I, так и казакам войска Запорожского во главе с кошевым атаманом Константином Гордиенко, которые с оружием выступили на стороне гетмана И.Мазепы.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что памятник И.Мазепе откроют 27 июня 2009 года, в день 300-летия Полтавской битвы на Соборном майдане. Однако позже, перед празднованием 300-летия Полтавской битвы, городская власть ввела мораторий на строительные работы в этом месте, мотивируя свое решение сохранением политической стабильности в городе на момент празднования круглой даты исторической битвы. Особого желания установить памятник И.Мазепе не проявляет и нынешняя областная власть.

Сейчас этот монумент стоимостью 1 млн 300 тыс. грн никому не нужен и стоит на заднем дворе художественно-производственного комбината в Киеве.