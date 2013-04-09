Янукович подписал указ о праздновании Дня независимости Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, согласно документу, правительство обязано образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию этой даты.

Сопредседателями Организационного комитета назначены премьер-министр Украины и глава Администрации Президента Украины.

Кабинету министров поставлено задание разработать и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по подготовке и празднованию 22-й годовщины независимости Украины.

В соответствии с указом, план мероприятий должен предусматривать проведение торжеств по случаю Дня государственного флага Украины 23 августа 2013 года и торжеств по случаю 22-й годовщины независимости Украины по всему государству с участием представителей органов государственной власти и общественности.

Отдельное внимание в документе уделяется культурно-художественным мероприятиям, посвященным 22-й годовщине независимости Украины, в частности, проведению тематических научных конференций и круглых столов, выставок архивных документов и фотоматериалов, соревнований, показу на общенациональных и региональных телеканалах документальных и художественных фильмов, посвященных истории создания украинского государства.

Также своим указом Президент поручил обеспечить проведение 24 августа в честь 22-й годовщины независимости Украины праздничные фейерверки в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, городах республиканского (в Крыму), областного значения.

Министерство иностранных дел должно обеспечить организацию заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий к 22-й годовщине независимости Украины.