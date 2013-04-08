Во Львовской области автодор обокрал государство на 1,3 миллиона гривен

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, служебные лица госпредприятия подозреваются в том, что они, злоупотребляя служебным положением и без применения определенных законодательством тендерных процедур, заключили убыточное соглашение с одной из частных строительных компаний о закупке строительных материалов – щебня и соли по ценам, превышающим среднерыночные.

“Согласно заключенному договору работники госпредприятия закупили строительные материалы для ремонта автодорог Львовской области по завышенным ценам. В результате этих неправомерных действий госбюджету был нанесен ущерб на сумму 1 млн 300 тыс. грн”, - информирует пресс-служба.

По материалам управления СБУ в Львовской области по этому факту органами прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Следствие продолжается.