Высота волн в Черном море 5-7 метров: циклон возвращается
15:15, 15 ноября 2007Общество
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Ущерб от шторма оценивают в 150 млн.
Ущерб от шторма власти Крыма оценивают в 150 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений МИХАЙЛОВ сегодня журналистам в Киеве.
По его словам, вопрос возмещения убытков обсуждался Совмином АРК с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Е.МИХАЙЛОВ пообещал, что нормальный ритм жизни в Крыму будет восстановлен в ближайшее время.
Он отметил, что проводить работы очень сложно, поскольку высота волн в море достигает 5-7 м, а по сводкам погоды, циклон возвращается.
Е.МИХАЙЛОВ считает, что непогода никак не повлияет на курортный сезон, потому что пострадали район острова Тузла и Керчь.
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