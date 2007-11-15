Высота волн в Черном море 5-7 метров: циклон возвращается

Ущерб от шторма власти Крыма оценивают в 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений МИХАЙЛОВ сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, вопрос возмещения убытков обсуждался Совмином АРК с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Е.МИХАЙЛОВ пообещал, что нормальный ритм жизни в Крыму будет восстановлен в ближайшее время.

Он отметил, что проводить работы очень сложно, поскольку высота волн в море достигает 5-7 м, а по сводкам погоды, циклон возвращается.

Е.МИХАЙЛОВ считает, что непогода никак не повлияет на курортный сезон, потому что пострадали район острова Тузла и Керчь.