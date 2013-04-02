Министр обороны: теперь армия всегда сможет убрать снег

Об этом сегодня заявил министр обороны Украины Павел Лебедев, работая с инспекционной группой в Новоград-Волынском гарнизоне, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны.

«Я издал распоряжение, в соответствии с которым тяжелая инженерная техника будет использоваться для расчистки улиц и дорог от снежных заносов. В бригадах в мирное время эта техника будет эксплуатироваться военнослужащими с похожими специальностями. А в особый период - военнослужащими, которые придут из мобилизационного резерва», - проинформировал П.Лебедев.

Министр обороны заметил, что решение Президента Украины - Верховного главнокомандующего ВСУ о присоединении к Министерству обороны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям связано с тем, что у Вооруженных сил сегодня имеется специальная техника, с помощью которой можно преодолеть последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф.

«Этой зимой и в течение первого месяца весны Вооруженные силы хорошо показали свои возможности в этом плане в разных регионах страны. А на днях, когда было ненастье в Киеве, военнослужащие Вооруженных сил Украины на специальной технике помогали грузовым автомобилям, общественному транспорту освободиться из снежного плена, а жителям столицы - расчищать снег возле жилых домов, станций метро, на остановках общественного транспорта, тротуарах», - отметил министр обороны.