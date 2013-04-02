Министр обороны: теперь армия всегда сможет убрать снег
Каждая механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины будет усилена тяжелой инженерной техникой, которая будет использоваться для очистки от снега.
Об этом сегодня заявил министр обороны Украины Павел Лебедев, работая с инспекционной группой в Новоград-Волынском гарнизоне, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны.
«Я издал распоряжение, в соответствии с которым тяжелая инженерная техника будет использоваться для расчистки улиц и дорог от снежных заносов. В бригадах в мирное время эта техника будет эксплуатироваться военнослужащими с похожими специальностями. А в особый период - военнослужащими, которые придут из мобилизационного резерва», - проинформировал П.Лебедев.
Министр обороны заметил, что решение Президента Украины - Верховного главнокомандующего ВСУ о присоединении к Министерству обороны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям связано с тем, что у Вооруженных сил сегодня имеется специальная техника, с помощью которой можно преодолеть последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф.
«Этой зимой и в течение первого месяца весны Вооруженные силы хорошо показали свои возможности в этом плане в разных регионах страны. А на днях, когда было ненастье в Киеве, военнослужащие Вооруженных сил Украины на специальной технике помогали грузовым автомобилям, общественному транспорту освободиться из снежного плена, а жителям столицы - расчищать снег возле жилых домов, станций метро, на остановках общественного транспорта, тротуарах», - отметил министр обороны.