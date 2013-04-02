Арбузов провел заседание украинско-казахстанской комиссии по сотрудничеству

2 апреля в Киеве продолжила свою работу Межгосударственная украинско-казахстанская комиссия по экономическому сотрудничеству под руководством Первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Бакитжана Сагинтаева. Также в работе одиннадцатого заседания Комиссии приняли участие руководители министерств, органов государственного управления и представители государственных предприятий и организаций.

«Надеюсь, что после сегодняшнего заседания будет сделан еще один важный шаг для укрепления отношений между двумя государствами и поиска решений, которые могли бы развивать экономики наших стран», - заявил Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что торгово-экономические отношения между странами становятся крепче. При этом, укрепляя двусторонние отношения, Украина и Казахстан отдают приоритеты развитию собственных экономик, ведь оба государства действуют в строгом соответствии с национальными интересами.

«Наша общая цель - способствовать созданию мощных инновационно-инвестиционных проектов в промышленности, теплоэнергетическом комплексе, сельском хозяйстве, космической и транспортной отрасли. Важно развивать и прямые бизнес-контакты между предприятиями двух стран. Уверен, что сегодняшнее заседание укрепит дружбу и торгово-экономическое взаимодействие между братскими государствами», - подчеркнул Сергей Арбузов.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бакитжан Сагинтаев выразил удовлетворение эффективностью работы 11-го заседания Межгосударственной украинско-казахстанской Комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы обсудили все запланированные протокольные вопросы и приняли соответствующие решения. Иначе и быть не могло, учитывая дружеские отношения наших государств», заявил Бакитжан Сагинтаев.

Он также выразил благодарность за поддержку Украиной международных инициатив Казахстана по обеспечению безопасности в регионе. Также Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бакитжан Сагинтаев надеется, что такая поддержка со стороны Украины будет и в вопросе вступления Казахстана в ВТО.