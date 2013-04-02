Эксперты назвали причины стабилизации курса гривны

«Стабилизация на валютном рынке, снижение девальвационных ожиданий и высокая доходность гривневых депозитов способствовали дальнейшей тенденции роста депозитов населения в национальной валюте, депозиты увеличились в феврале на 8 млрд.грн. В то же время, впервые за последние восемь месяцев уменьшился объем валютных вкладов физических лиц - на 1,5 млрд.грн», - отмечают аналитики «Эрсте банка».

В то же время, аналитики банка ПУМБ считают, что стабилизация на валютном рынке состоялась благодаря профициту платежного баланса и росту экспорта украинских товаров.

«Согласно данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса Украины в феврале 2013 года составил 1,3 млрд дол. По сравнению с февралем 2012 года экспорт товаров показал лучшую динамику, чем импорт, однако его объемы были ниже, чем объемы импорта. Рост экспорта товаров в феврале составил 8,1%. Главным фактором роста остается экспорт продовольственных товаров. Впервые с начала 2012 года была зафиксирована позитивная динамика экспорта черных металлов», - добавляют эксперты.

Напомним, что согласно сообщению НБУ, профицит платежного баланса Украины в феврале 2013 г. составил 1,297 млн долл. против дефицита в 55 млн долл. годом ранее.

Регулятор констатирует, что формирование профицита по финансовому и капитальному счету в феврале (2,3 млрд долл. в феврале 2013 г. против 1,6 млрд долл. в феврале 2012 г.) было обеспечено главным образом размещением еврооблигаций правительством Украины (на 1 млрд долл.) и снижением девальвационных ожиданий, в результате чего спрос на наличную иностранную валюту оставался низким.