Респонденты считают, что наиболее эффективно борются с коррупцией украинские граждане.

По мнению опрошенных граждан Украины, наиболее коррумпированными в государстве являются таможня, Верховная Рада и правительство. Об этом свидетельствуют результаты общенационального телефонного опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии.

В частности, у респондентов спросили, в каких сферах или институтах коррупция наиболее распространена в Украине. Участники опроса могли выбрать до трех ответов.

Так, 51% опрошенных считают, что коррупция наиболее распространена на таможне, 48% – в Верховной Раде, 32% – в правительстве, 27% – в полиции, 23% – в медицине, 22% – в органах местной власти, 19% – в армии, 8% – в бизнесе. Затруднились ответить на этот вопрос 6% респондентов.

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Вместе с тем, граждане ответили, кто, по их мнению, эффективно борется с коррупцией в Украине. 40% считают, что борьбу с коррупцией ведут украинские граждане, 37% – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 30% – Национальная полиция Украины, 30% – ОО "Центр противодействия коррупции", 28% – медиа "БИГУС.инфо", 25% – медиа "Наши деньги", 24% – ОО "Антикоррупционное движение Украины".

Опрос был проведен 8-25 мая 2024 года. Методом регулярного телефонного опроса было опрошено 2,508 респондентов. Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, г. Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы).

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Коррупция в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект № 11340 о возможности "откупа" для коррупционеров еще будет дорабатываться. По его словам, парламентский комитет согласился с тем, что в законе обязательно должна быть предусмотрена норма, что "откупиться" смогут только те, кто полностью возместил убытки и активно сотрудничает со следствием. Кроме этого, они еще и должны помочь привлечь других соорганизаторов преступления.

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