Из библиотеки похищены раритетные книги начала ХІХ века

02:57, 29 марта 2013
Общество
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Из Черниговской областной научной библиотеки им. Короленко на этой неделе похищены три раритетные книги начала ХІХ века.

Об этом УНИАН сообщил начальник сектора общественных связей УМВД в области Сергей Бриль.

Сведения о совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Сейчас у правоохранителей есть подозреваемые, принимаются меры по их задержанию", - сказал С.Бриль.

Согласно информации, обнародованной в местных СМИ, из читального зала библиотеки похищены книги 1817, 1818 и 1819 годов издания. Два тома этнографа и географа Степана Крашенникова – описания путешествий, а также книга по истории России исследователя Дмитрия Бантыш-Каменского. По оценкам экспертов, каждая из книг может стоить до 5 тыс. евро.

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