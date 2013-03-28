УГКЦ следует к обретению патриархата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Ровно глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук).

Отвечая на вопрос о перспективах предоставления УГКЦ статуса патриархата, Блаженнейший Святослав отметил, что это не зависит от личности Папы Римского, «это способ бытия нашей церкви, которая в настоящее время «созревает до своей вершины».

«Я бы сказал, что сегодня наша церковь, шаг за шагом развивая свои структуры, следует к патриархату. И это только дело времени, когда Святейший Отец, в соответствии со своим Правительством, обнародует это решение. Поэтому, я думаю, это скорее дело наших верующих, нашего духовенства строить патриархат, что мы и делаем каждый день», - отметил глав УГКЦ.

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Он также сообщил, что лично знаком с вновь избранным Папой уже много лет, вместе с ними работал в Аргентине, поэтому пригласил его посетить Украину именно в этом году – в год юбилея Крещения Руси-Украины.