В мае Киев может подписать с МВФ новую программу - эксперты

Такой прогноз содержится в макроэкономическом обзоре инвестиционной компании «Concorde Capital», сообщает РБК-Украина.

“В нашем базовом сценарии, мы берем за основу допущение о том, что к маю программа stand-by будет возобновлена, или хотя бы прозвучит обнадёживающий сигнал от Фонда о возможном сотрудничестве”, - сказано в аналитическом обзоре.

Аналитики «Concorde Capital» также полагают, что правительство и Национальный банк и в нынешнем году будут придерживаться политики стабильного курса гривны, не допуская резких курсовых перепадов.

Напомним, 27 марта в Киев прибудет миссия МВФ для обсуждения новой программы сотрудничества. Ранее представители МВФ позитивно оценили реализованные правительством реформы, которые были проведены в рамках предыдущей программы сотрудничества. Представители украинского правительства ранее заявляли, что необходимый объем финансирования со стороны МВФ составляет около $ 15 млрд.

Основными требованиями МВФ является свободное курсообразование, а также повышение цен на газ для населения до экономически обоснованного уровня. Украина уже почти два года обходится без финансирования со стороны МВФ. В то же время большинство экспертов полагают, что даже без кредитов МВФ страна сможет удовлетворить свои потребности во внешнем финансировании за счет размещения еврооблигаций, а также благодаря оживлению экспорта, которое ожидается во втором полугодии.