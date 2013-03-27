В Украине за четыре года сократилось количество курильщиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В частности, в 2012 году общая распространенность курения уменьшилась до 21,8% по сравнению с 22,3% в 2011 году. Уменьшение преимущественно произошло среди молодых людей: в 2011 году курили 23,0% людей в возрасте 14-29 лет, а в 2012 году - лишь 20,4%.

Кроме того, опрос Государственной службы статистики засвидетельствовал, что уменьшились количество лиц, сообщивших, что имеют хронический бронхит или эмфизему легких, - с8,9% в 2008 году до 6,7% в 2012 году.

Продолжает сокращаться смертность от болезней органов дыхания: в 2012 году от этих болезней умерли почти на 1000 человек меньше, чем в 2011 году, отмечается в сообщении.

Минздрав считает, что сокращение распространенности курения стало результатом целенаправленных мероприятий, проводимых в Украине на протяжении последних лет, и ожидает, что законы об освобождении общественных и рабочих мест от табачного дыма и о запрещении табачной рекламы, которые вступили в силу в конце 2012 года, будут способствовать дальнейшему уменьшению распространенности табакокурения, что позволит улучшить состояние здоровья людей в нашем государстве, отметили в пресс-службе.