В ночном фастфуде за стакан воды чуть не перестрелялись

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы охраны при УМВД в Винницкой области, виннитчанин, возвращаясь домой ночью, захотел пить. Он зашел в одно из ночных заведений быстрого питания и, растолкав очередь, подошел к продавцу и сказал, что его очень мучает жажда и попросил, чтобы она быстрее дала ему попить. Продавец оформила мужчине заказ, однако другие посетители начали возмущаться, что мужчина так нагло обошел очередь. Это обозлило мужчину и он начал громко кричать, нецензурно ругаться, потом достал пистолет. Продавец заведения сразу нажала кнопку тревожной сигнализации. За считанные минуты госохрана задержала хулигана.

Задержанный был доставлен в райотдел милиции. Им оказался 35–летний виннитчанин, директор одного из местных частных предприятий.

Как выяснилось, мужчина угрожал пистолетом травматического действия.

По данному случаю начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).