СМИ: Глава крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus подал в отставку

Об этом со ссылкой на западные информагентства сообщае РИА Новости.

"Он направил прошение об отставке сегодня (во вторник) утром, оно будет рассмотрено советом директоров во второй половине дня", - сообщил агентству Рейтер источник в банке.

Еврогруппа в ночь на понедельник сняла угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. По условиям соглашения, второй по величине банк Кипра Popular Bank (бренд Laiki) будет реструктурирован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие"активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Кроме того, соглашение предполагает списание с депозитов на сумму свыше 100 тысяч евро, - во вторник министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что списание может достигнуть 40%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.