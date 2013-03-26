СМИ: Глава крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus подал в отставку
Президент крупнейшего на Кипре банка Bank of Cyprus Андреас Артемис подал в отставку на фоне планируемой реструктуризации банковского сектора страны для спасения Кипра от дефолта.
Об этом со ссылкой на западные информагентства сообщае РИА Новости.
"Он направил прошение об отставке сегодня (во вторник) утром, оно будет рассмотрено советом директоров во второй половине дня", - сообщил агентству Рейтер источник в банке.
Еврогруппа в ночь на понедельник сняла угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. По условиям соглашения, второй по величине банк Кипра Popular Bank (бренд Laiki) будет реструктурирован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие"активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Кроме того, соглашение предполагает списание с депозитов на сумму свыше 100 тысяч евро, - во вторник министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что списание может достигнуть 40%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.