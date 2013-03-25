Бизнес-партнер Щербаня: его убийство в первую очередь было выгодно Кучме и Лазаренко

Бизнес-партнер и друг убитого в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня Юрий Дедух заявляет, что это убийство в первую очередь было выгодно Леониду Кучме и Павлу Лазаренко.

Об этом Ю.Дедух заявил в интервью Forbes.ua.

"Это однозначно Леонид Кучма и Павел Лазаренко. Основная цель убийства Жени – устранить его как политического конкурента. Потому что Либеральная партия Украины в то время занимала очень весомые позиции. Как минимум 60% народных депутатов тогда поддерживали либеральные идеи, а бюджет страны, по большому счету, писался в кабинете у Евгения Щербаня", - отметил он.

Кроме этого, как отметил Ю.Дедух, Е.Щербань готовил импичмент Президенту Л.Кучме: "По прилету в Киев он планировал собрать в парламенте совещание и объявить импичмент Кучме. Он мне лично сказал это по телефону".

"Даже, когда я давал показания в следственном комитете и мне задавали вопросы о причастности к убийству Тимошенко и Лазаренко, я спросил, почему в число подозреваемых в убийстве Евгения не включили Кучму. Ведь он - основной организатор. Именно ему в первую очередь было выгодно убийство Жени, а потом уже Лазаренко, Тимошенко и другим", - отметил бизнес-парнер Е.Щербаня

Он также добавил, что у Е.Щербаня были финансовые конфликты с П.Лазаренко: "По сей день есть векселя Гео Банка, которым владел Лазаренко, из которых следует, что Гео Банк был должен Евгению Щербаню около 500 млн долларов".

Кроме того, Ю.Дедух выразил мнение, что убийство Е.Щербаня было организовано спецслужбами. "Было отработано как минимум три сценария убийства Евгения – я об этом знаю. Поэтому Кушнир в той игре был разменной фигурой", - сказал он.

Он подчеркнул, что в 1995 году Е.Щербань готовил создание новой структуры, которая должна была поставлять газ в Украину. "Учредителями этой структуры были уважаемые люди. Называть их имен я не хочу, потому что они до сих пор живы. Поэтому в убийстве Евгения был заинтересован и Лазаренко – ему грозило утратить влияние на газовом рынке Украины", - сказал бизнес-парнер Е.Щербаня.

"Я могу сказать только, что она была зарегистрирована на Кипре. С «Газпромом» были проведены переговоры о заключении договора, согласно которому эта структура становилась монопольным поставщиком газа в Украину. Отношения «Газпрома» с остальными структурами должны были со временем прекратиться", - добавил он.

Тем не менее, Ю.Дедух отметил, что убийство не мог организовать Владимир Шербань: "Сказать о том, что Владимир мог конфликтовать с Евгением, было бы неправильно. Женя был на десять голов выше его. Он всегда отчитывал Володю за его неправильные действия. Женя был человек с юмором, однажды он выступил по телевизору и сказал, что будет вести в Президенты Володю. Володя трусоват, поэтому он начал переживать, как бы Кучма чего не подумал", - сказал он.

Однако Ю.Дедух добавил, что В.Щербаню было известно о подготовке убийства: "Незадолго до убийства он звонил людям в США и, можно сказать, радостно информировал их об этом. Он много рассказывает, как ему угрожали, устраивали погони, но через два года после убийства Евгения он вернулся в Украину и стал губернатором Сумской области. Вам это ничего не объясняет? Неужели так трудно просто подумать головой? Володя Щербань предал Женю", - сказал он.