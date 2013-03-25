В киевских детсадах работают дежурные группы, медики также вышли на работу

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, отметив, что работают и медицинские учреждения и структуры, задействованные в преодолении последствий ненастья.

Решение об объявлении 25 марта выходным днем было принято вчера во время правительственного селекторного совещания по проведению мероприятий, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия в областях Украины, пострадавших в связи с беспрецедентными снегопадами.