В Киеве придумали как выдавать паспорта

В течение 2012 года указанные услуги представители Государственной миграционной службы Украины предоставляли киевлянам в районном Центре предоставления админуслуг.

До июля 2013 года Киевская городская госадминистрация намерена проработать вопросы по обеспечению оформления, выдачи, обмена паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, проездного документа ребенка, вклеивания в паспорт гражданина Украины фотокарточки, проведения регистрации местожительства или места пребывания лица, оформления и выдачи справки о регистрации местожительства через Центры предоставления административных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Сейчас совместно с Государственной миграционной службой Украины разрабатывается механизм получения паспорта и других административных услуг, перечень документов, необходимых для их получения, порядок и способ предоставления, а также сроки предоставления услуги. После утверждения этих норм информация будет обнародована на сайтах районных Центров предоставления административных услуг.

Кроме того, в рамках реализации этого проекта Программой экономических реформ на 2013 год предусмотрено укомплектование Центров предоставления админуслуг необходимым количеством администраторов.