Кипр официально объявил о провале переговоров в Москве

Кипр не получил от России запрошенной финансовой помощи. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил министр финансов республики Михалис Саррис.

Тем не менее, по его словам, Россия все еще может пересмотреть свое решение и выделить кредит, или изменить условия прежнего кредита, сообщает Лента.ру.



Министр финансов Кипра Михалис Саррис вел переговоры о предоставлении кредита в Москве с 20 марта.

Напомним, банковская система островного государства остается под угрозой краха после того, как парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о принудительном списании части вкладов в виде "налога", которое было условием финансовой помощи Евросоюза.