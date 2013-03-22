Морской тральщик «Черкассы» готовится к выполнению задач в Черном море

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, 21 марта морской тральщик в море провел ряд зачетных корабельных учений, в частности, во взаимодействии с морским сухогрузным транспортом вспомогательного флота «Горловка» - по передаче грузов на ходу, оказанию помощи аварийному кораблю, а взаимодействуя с самолетом морской авиационной бригады – по отражению ударов средств воздушного нападения противника комплексным применением средств противовоздушной обороны корабля в ходе выполнения свойственных задач в условиях сложной обстановки. Также корабль под командованием капитана 3 ранга Юрия Федаша в рамках отработки курсовой задачи К-2 провел зачетные корабельные учения по противоминным действиям, по ведению артиллерийского боя одиночного корабля с кораблем противника, по противовоздушной обороне и другие мероприятия с фактическим выполнением боевых упражнений.

22 марта морской тральщик «Черкассы» продолжит выполнение задач в Черном море.

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Как сообщал УНИАН, в этом учебном году морской тральщик «Черкассы» осуществил уже несколько выходов в море.

В ближайшие дни на морском тральщике «Черкассы» будет работать группа офицеров Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с целью окончательной проверки готовности корабля к участию в апрельской активации соединения BLACKSEAFOR, запланированной 5–23 апреля.