Корвет украинских ВМС месяц пробыл в Черном море

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, во время длительного похода корабль во взаимодействии с авиацией осуществлял мероприятия, связанные с защитой интересов Украины в исключительной (морской) экономической зоне Украины, а также контролем судоходства в рамках выполнения задач антитеррористической операции «Черноморская гармония».

Командующий ВМС вице-адмирал Юрий Ильин, обращаясь на борту «Тернополя» к экипажу корабля со словами приветствия, подчеркнул: «Вашему кораблю выпала честь первыми на украинском флоте выполнять подобные задачи. Первыми быть всегда трудно, но вы успешно прошли этот тест».

Со словами приветствия к моряку также обратились почетный председатель общественной организации «Ветераны Военно-морских Сил Украины» вице-адмирал в отставке Николай Клитный, помощник министра обороны, бывший командующий украинскими ВМС адмирал запаса Виктор Максимов.

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Ю.Ильин в интервью журналистам подчеркнул, что поход осуществлялся во исполнение задачи, поставленной министром обороны Украины. Руководитель этого вида Вооруженных Сил отметил, что несением боевой службы в определенных районах Черного моря возобновлено присутствие Военно-морских Сил в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

«Корабль прошел почти 1400 морских миль, экипаж выполнил поставленные задачи. Эта боевая служба была первой за годы независимости Украины, и такая практика будет осуществляться в течение всего года. Военно-морские Силы будут постоянно присутствовать боевыми кораблями в тех районах, которые являются важными с точки зрения защиты национальных интересов», - сказал командующий.

По мнению Ю.Ильина значение этого мероприятия исключительно важное, поскольку Украина как морское государство имеет национальные интересы в разных точках Мирового океана, и, конечно, в Черном море, где с целью защиты национальных интересов могут использоваться Военно-морские Силы.

В свою очередь, командир корабля капитан 3-го ранга Олег Григорьев в интервью журналистам сказал, что доволен действиями экипажа, «Тернополь» во время похода в рамках антитеррористической операции «Черноморская гармония» опросил 93 гражданских суда, при этом незаконной промышленной деятельности в исключительной (морской) экономической зоне Украины кораблем не выявлено.