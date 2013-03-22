В парламенте созданы еще 5 межфракционных объединений

Как передает корреспондент УНИАН, о формировании объединений сообщил на заседании ВР председатель парламента Владимир Рыбак.

По его словам, новое межфракционное депутатское объединение Черкасской области возглавил Емельян Парубок.

Спикер также сообщил о создании объединения “Карпатская группа”, сопредседателями которого стали Андрей Тягнибок и Руслан Князевич.

Кроме того, В.Рыбак объявил о создании межфракционных депутатских объединений “За Черниговщину”, председателем которого избран Олег Ляшко, и “Черниговщина”, руководителем которого избран Валерий Дубиль.

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В Верховной Раде также создано межфракционное депутатское объединение “За сохранение природного комплекса “Беличанский лес”.

Об этом во время брифинга сообщили члены межфракционного объединения Вячеслав Кутовый и Ирина Сех.

По их словам, около 50 народных депутатов из разных фракций объединились для совместной работы над сохранением лесного массива территорией более 6 тыс. га, который находится под угрозой уничтожения, ведь его территория раздается в частную собственность.

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Основная цель деятельности депутатского объединения - способствовать присвоению природному комплексу “Беличанский лес” высокого природоохранного статуса “Национальный природный парк Беличанский лес” с территорией более 6 тыс. га в пределах столицы Украины г. Киева от улицы Генерала Наумова до реки Ирпень (с заводью реки и водоохранной зоной включительно), и от Житомирского шоссе до автомагистрали Киев-Ковель (с малыми реками Нивка и Любка в той их части, которая протекает через территорию Беличанского леса, включительно).