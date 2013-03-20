В ВР создано 14 межфракционных объединений (список)

Как передает корреспондент УНИАН, о создании объединений объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

По его словам, в парламенте созданы межфракционные депутатские объединения:

“За отечественных промышленников и предпринимателей - работодателей Украины”, руководителем которого избран народный депутат Анатолий Гиршфельд;

«Киевщина» (Ярослав Москаленко);

“Николаевщина” (Юрий Гержов);

“Юг Украины” (Михаил Опанащенко);

“Новая Сумщина” (Игорь Мирошниченко);

“За родную Днепропетровщину” (Вячеслав Задорожный);

“Волынь” (Игорь Еремеев и Анатолий Витив);

“Украина - Армения” (Вилен Шатворян);

“За украинский язык” (Александр Доний);

Межфракционное объединение по вопросам содействия урегулированию Приднестровского конфликта (Сергей Гордиенко).

В.Рыбак также сообщил о создании межфракционных депутатских объединений “Буковина”, “Детям Украины - самую современную больницу Охматдет” и “Запорожский край”, которое возглавил Вячеслав Богуслаев.

Во время объявления спикером о том, что сопредседателем вновь созданного объединения «За межнациональное согласие и гражданский мир” стал депутат от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, депутаты от оппозиции начали свистеть. В.Рыбак подчеркнул недопустимость такого поведения.