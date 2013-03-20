Могилев и Меджлис совместно готовят мероприятия ко дню памяти жертв депортации

Об этом заявил Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению 18 мая Дня памяти жертв депортации, об этом сообщает управление информации Совмина Крыма.

«17 и 18 мая в городах и районах Крыма пройдут траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации. Республиканский митинг на центральной площади Симферополя традиционно проводится в одном формате. Я считаю, что отходить от этого формата нецелесообразно. Наша общая задача — провести все мероприятия на высоком уровне», —подчеркнул Анатолий Могилев.

Председатель правительства автономии призвал все общественные и политические силы к конструктивному диалогу и подчеркнул, что в Крыму нет оснований для дестабилизации межнациональной ситуации. «В память и из уважения к погибшим и пострадавшим предлагаю найти консенсус и воздержаться от взаимных обвинений. Тот, кто допустит оскорбительные высказывания в отношении соотечественников, заслуживает осуждения. Речь идет о трагедии народов, нельзя нагнетать ситуацию. 18 мая — это день толерантности, никакой политики быть не должно. Наша задача провести мероприятия на высоком уровне», – обратился к членам оргкомитета Анатолий Могилев.

В свою очередь от имени меджлиса Рефат Чубаров отметил, что никто из организаторов не заинтересован в политизации траурных мероприятий. «Я не думаю, что нужно драматизировать ситуацию. У нас в предыдущие годы никогда не было никаких эксцессов, у нас был оргкомитет при правительстве, оргкомитет меджлиса, мы согласовывали все моменты. Это траурное мероприятие, каждый может быть его организатором, но главное не то, кто организует, а кто и зачем приходит на эти мероприятия. Мы всегда старались, и нам удавалось уйти от политизации», — отметил Рефат Чубаров.

Так же в ходе заседания оргкомитета Анатолий Могилев заявил, что крымчане должны сами решить, где будет установлен памятник Жертвам депортации. «Нельзя делить людей на тех, кто больше или меньше пострадал, нужно отдать дань уважения всем народам, депортированным из Крыма. Это общая трагедия, поэтому Крыму нужен памятник Жертвам депортации. Где он должен находиться, должна решать громада. Только после этого можно принимать окончательное решение и объявлять конкурс на эскизный проект памятника», — убежден Анатолий Могилев.

В рамках заседания члены оргкомитета единогласно одобрили план мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации. В частности, 17 мая в городах и районах Крыма запланировано возложение цветов и венков к мемориалам, в Симферополе организуют акцию «Зажги свечу в своем сердце». Утром 18 мая начнется республиканский траурный митинг в Симферополе, который также пройдет в городах и районах автономии. Кроме того, в Крымском академическом Украинском музыкальном театре организуют вечер-реквием. Кроме того, члены оргкомитета рассмотрели вопрос об установке в Симферополе памятника Жертвам депортации.