Украина улучшила торговый баланс, покупая меньше российского газа

Директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко констатирует, что зафиксированное впервые за 4 года в январе превышение экспорта над импортом вызвано сокращением потребления импортных энергоресурсов, сообщает РБК Украина.

"Это хороший сигнал, ведь впервые за длительный период времени можно констатировать такую ситуацию. Сейчас можно говорить, что Украина имеет лучшее состояние торгового баланса, мы вышли из зоны дефицита торгового баланса в зону профицита, хотя и незначительного. Не знаю, продолжится ли в последующие месяцы тенденция, но есть предпосылки говорить о том, что дефицит торгового баланса по результатам года будет гораздо меньшим, чем в предыдущие периоды, можно", - убежден эксперт.

В то же время, по его словам, январское превышение экспорта над импортом вызвано сокращением потребления импортных энергоресурсов.

"В январе у нас торговый баланс выглядит лучше, чем в другие месяцы. Ну, и основное, это то, что мы потребляли меньше российского газа", - сказал Устенко.

Специалист также отметил, что в будущем в случае результативности мер по замещению импорта отечественной продукцией сокращение его объемов в Украину будет продолжаться.

"В принципе, правительственная программа импортозамещения ключевой позицией как раз имеет развитие программ энергоэффективности, добычи собственных энергоресурсов для уменьшения ввоза импортных. В случае результативности этих шагов, а также реализации мер по пересмотру ряда импортных пошлин, импорт и дальше будет сокращаться", - заметил Устенко.

Напомним, что согласно данным Госстата, по итогам января 2013 г. зафиксировано превышение экспорта над импортом на 15,8 млн долл. В минувшем году по итогам января в торговле товарами и услугами был зафиксирован "минус" почти на 59 млн долл.

Наиболее весомый вклад в снижение импорта внесло сокращение потребления российских газа и нефти. В то же время, ряду отраслей удалось существенно нарастить объемы продаж на внешних рынках.

Так, наиболее динамично в сравнении с январем минувшего года увеличился экспорт продукции химической промышленности - +22,1%, на 9,1% увеличились продажи на внешних рынках машинного оборудования, на 6,2% прибавил экспорт зерна.