В Тернополе ямы на дорогах «маркируют» ветками и конструкциями из ящиков

Как передает корреспондент УНИАН, на массиве Дружба на ул. Карпенко в глубоких ямах на дорогах появились яркие пластмассовые ящики для продуктов. В самых глубоких ямах стоят конструкции из двух ящиков, чтобы их было видно издалека. Как оказалось, ящики в ямы поставили работники одного из магазинов, увидев, что в них попадают многочисленные машины, которые потом не могут вырваться из ловушки без посторонней помощи.

В другие ямы на этой же улице, также заполненные водой, люди начали втыкать ветки с красной тканью, чтобы предупредить водителей.

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Между тем сообщества автолюбителей города в выходные уже устроили марш-пробег протеста против того, что в городе не ремонтируют дороги должным образом. Вскоре они планируют устроить массовую акцию по захоронению колеса.

«Будем хоронить колесо со всеми почестями: будет живая музыка, венки, гроб и надгробное фото. Наша власть с нами уже 20 лет валяет дурака, почему и нам один раз не сыграть по их правилам», – сказал во время встречи автомобилистов председатель Тернопольской областной организации «Дорожный контроль в Тернополе» Виталий Крутиголова.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах активисты областной организации «Батькивщина молодая» 18 марта начали раскрашивать ямы и выбоины на дорогах люминесцентной краской, чтобы их было лучше видно черкасским водителям.

Молодежь также обозначила краской глубину обведенных ям в дорожном покрытии и оставила на асфальте несколько лозунгов типа «Мэр, спасите наши дороги!»