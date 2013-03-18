В Черкассах ямы на дорогах теперь светятся ночью

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батькивщина», активисты организации «Батькивщина Молодая» обводили краской огромные выбоины и ямы на одной из центральных улиц города возле помещения прокуратуры города Черкассы, чтобы их было лучше видно черкасским водителям.

Молодежь также указала краской глубину обведенных ям в дорожном покрытии и оставила на асфальте несколько лозунгов типа «Мэр, спасите наши дороги!»

Кроме того, молодежь нарисовала на асфальте лежащее тело, которое назвали жертвой черкасского бездорожья.

По словам руководителя областной организации «Батькивщина Молодая» Татьяны Артеменко, место для акции было выбрано специально, чтобы привлечь внимание прокуратуры к аварийному состоянию дорог в городе.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах оппозиция заявляла, что будет раскрашивать ямы на дорогах люминесцентной краской чтобы они светились ночью. Оппозиционеров, как обычных граждан, возмущает состояние дорог в городе. И они хотят привлечь внимание местной власти к состоянию дорог.