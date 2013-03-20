Прокуратура: В днепропетровском ДТП виновны оба водителя (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, сегодня, 20 марта, в 7.45 на ул. Набережная Победы, произошло столкновение двух автомобилей Nissan X-Trail и BMW 3, в результате которого один из автомобилей отбросило в направлении остановки, где находились пешеходы.

Вследствие данного ДТП четыре человека погибли, а еще шесть получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас находятся в медицинских учреждениях города.

«Поскольку по результатам первоочередных действий уже есть основания полагать, что ДТП совершено по обоюдной вине, принято решение о вручении сообщения о подозрении обоим водителям. Будет решен вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - сообщает пресс-служба.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

Для выявления обстоятельств дела создана группа процессуальных руководителей во главе с начальником отдела прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня утром, 20 марта, в результате столкновения двух автомобилей один из них - BMW - выехал на остановку и совершил наезд на стоявших там людей. По предварительным данным, погибли ребенок и три женщины.

Шестеро пострадаших госпитализированы с различными травмами в больницы города.