В Сумской области судье грозит 10 лет с конфискацией за «колядование»

В Сумской области председатель Глуховского межрайонного суда подозревается в совершении ряда преступлений, в числе которых - внесение неправдивых сведений в автоматизированную систему документооборота суда, получение взятки в большом размере, вынесение неправосудного приговора из корыстных побуждений, за которые ей грозит до 10 лет заключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

По информации следователя по особо важным делам прокуратуры области Максима Алексеева, судья подозревается в том, что она, будучи служебным лицом, предварительно распределила на себя уголовное дело об обвинении двух лиц путем внесения неправдивых данных в автоматизированную систему документооборота суда, и получила 76 тыс. грн как часть обусловленной взятки в сумме 25 тыс. дол. за назначение подсудимым наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и возвращение изъятого у них товара. В тот же день она объявила заведомо неправосудный приговор в отношении этих лиц - назначила им наказание с освобождением от его отбывания, а предмет контрабанды конфисковала.

Кроме того, судья в дальнейшем совершила вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда с целью распределения другого уголовного дела.

По этим фактам заместителем генерального прокурора Украины 13 марта было составлено письменное сообщение о подозрении в совершении преступлений, которое председателю Глуховского горрайонного суда было вручено 14 марта.

В частности, судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 376-1, ч. 2 ст. 368 (в редакции, которая действовала на время совершения преступления) и ч. 2 ст. 375 УКУ, то есть в использовании служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что причинило существенный вред государственным интересам, преднамеренном внесении неправдивых сведений в автоматизированную систему документооборота суда, получении взятки в большом размере, вынесении судьей заведомо неправосудного приговора из корыстных побуждений.

Судье грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. До решения вопроса о возбуждении по указанным фактам уголовного производства судья продолжает исполнять свои должностные обязанности.