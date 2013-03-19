Азаров: Украина не претендует на льготы в Таможенном союзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Договорились еще об очень важном принципе, что мы не претендуем на какие-либо преференции, но давайте действовать так, чтоб не было дискриминационных мер по отношению к Украине. Вот такой статус должен быть, что мы, поскольку не являемся членами ТС, ни на какие связанные с этим льготы и преференции мы не ориентированы, но договариваемся о том, чтобы и дискриминационные меры во взаимной торговле между нашими странами не реализовывались", - сказал Н.Азаров.

Он еще раз отметил, что с Российской Федерацией товарооборот значительно больше, чем с Европейским Союзом и поэтому ТС является для Украины важным рынком.