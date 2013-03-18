В Тернополе поклонники Лины Костенко провели флеш-моб

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня они собрались на Театральной площади, держа в руках распечатанные буквы на листьях формата А-4. В итоге все стали таким образом, что образовалась надпись «С днем рождения, Лина Васильевна». После этого участники флеш-моба вместе прокричали свой ​​лозунг на всю площадь.

Затем собравшиеся на площади люди декламировали любимые стихи любимого автора и делились поэтическими новостями.

Участие в акции приняли как старшие люди, так и совсем юные дети, которые только начали учиться в школе.