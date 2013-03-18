В Тернопольской области продавцы рынка перекрыли дорогу в центре города

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Кременецкого райотделения милиции Василий Крайник, люди, не переставая, переходили дорогу в центре города возле рынка, остановив движение транспорта по главной улице города. Приблизительно через час после начала акции ее участники освободили проезжую часть без вмешательства правоохранителей.

В то же время еще около 30 предпринимателей кременецкого рынка приехали на пикет облгосадминистрации. В руках они держали плакаты с надписями «Не забирайте кусок хлеба у наших детей!», «Нет строительству торгово-развлекательного центра на территории рынка», «Рынок – кременчанам, а не кременецким олигархам».

Как объяснили пикетчики, на прошлой неделе рынок проверяла ветеринарная служба, после чего сегодня рынок закрыли, хотя на рынке работают и люди, которые торгуют хозяйственными товарами.

Люди убеждены, что рынок закрывают в связи с тем, что на его месте хотят построить торгово-развлекательный центр. При этом никаких гарантий того, что продавцы с рынка смогут там торговать, никто не получал, а нового участка для рынка, рассказали люди, нет.

Из облгосадминистрации к пикетчикам никто не вышел. Люди угрожают опять перекрыть дорогу, если в ближайшие дни их проблема не будет решена.