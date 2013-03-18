Вилкул рассказал, как можно побороть коррупцию в Украине

Об этом он рассказал в интервью изданию «Зеркало недели». «Эффективным является только построение системы, которая не дает возможности конкретному человеку иметь неправильные мысли», - подчеркнул он.

«Я в этом вопросе очень верю в эффективность электронного управления», - заявил вице-премьер. В частности, он поделился опытом, полученным в процессе управления промышленными предприятиями. «Я, работая в промышленности, возглавлял реализацию проекта по внедрению ERP-технологий (ERP – интеграция, автоматизация, обеспечение). В результате на пяти горно-обогатительных комбинатах была внедрена лучшая в мире в металлургической отрасли ERP-система компании SAP из 12 модулей, начиная от управления финансов и заканчивая управлением персоналом, экологией и т.д. Предприятие от этого внедрения смогло снизить остатки и запасы на 80 процентов. Все процедуры стали абсолютно понятны и прозрачны. Если сотрудник должен сделать в определенный отрезок времени определенную операцию и он этого не сделал, или сделал как-нибудь не так, то соответственно загорается предупреждение. Тот же принцип мы внедрили в области, тот же принцип будем внедрять во всей стране», - заявил Александр Вилкул.

В качестве примера подобной системы, снижающей бюрократические нагрузки и возможности коррупции, он также привел системы электронного документооборота и разрешительных процедур, внедренные им в Днепропетровской области, которую Вилкул возглавлял в 2010-2012 годах.

Напомним, Александр Вилкул также сообщил, что сейчас под его руководством в Кабмине создана рабочая группа по вопросу разработки и внедрения электронного документооборота, с участием ведущих мировых IT-компаний.

Данная система будет внедрена в центрах оказания административных услуг, которых в Украине насчитывается уже около 100. В этом году стоит задача максимально увеличить их число.