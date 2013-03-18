Эксперты: Возврат половины соцвзноса поможет решить проблему занятости

Возврат половины уплаченного предприятием единого социального взноса (ЕСВ) при создании новых рабочих мест с уровнем оплаты труда не менее трех минимальных зарплат сделает дешевле не только развитие действующих предприятий, но и создание новых. Такое мнение высказал Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований, сообщаетр РБК-Украина.

«В процессе создания новых бизнесов или расширении действующих работодателю станет дешевле инвестировать в создание новых рабочих мест. Я бы говорил, что это очень хороший инструмент. Особенно эффективно он сработает в тех отраслях, у которых есть необходимость привлечения новых сотрудников», - пояснил эксперт.

По мнению Жалило, такое новшество позволит улучшить ситуацию с занятостью населения. В особенности в перспективе, когда в стране начнется бурный экономический рост и предприятиям понадобятся новые сотрудники.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок компенсации 50% единого социального взноса работодателям, которые создают новые рабочие места с зарплатой, в три раза превышающей минимальную. С 1 января по 30 ноября текущего года минимальная зарплата установлена в размере 1147 грн. Таким образом, на компенсацию из бюджета половины уплаченного ЕСВ смогут рассчитывать работодатели, которые на новом рабочем месте предложат сотруднику не менее 3441 грн. Согласно данным Государственной службы статистики, сейчас средняя зарплата в Украине составляет 3000 грн. В 2014 г. на компенсацию работодателям за новые рабочие места с высокими зарплатами предполагается направить более 1 млрд грн. По подсчетам чиновников, это даст возможность создать не менее 70 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест. Поступления в бюджет увеличатся на 3 млрд грн.