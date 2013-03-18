Спасатели устанавливают, почему чуть не взорвалась вышгородская химчистка
08:55, 18 марта 2013Общество
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Устанавливается причина пожара в Вышгороде Киевской области в здании химчистки, в результате которого пострадал один человек.
Спасателям удалось предотвратить взрыв
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в воскресенье в 17.35 в двухэтажном здании химчистки возник пожар, во время которой произошла вспышка (по предварительным данным, из-за разгерметизации газового баллона).
Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние помещения и взрыва газовых баллонов, которые хранились в здании химчистки.
В 20.00 пожар был ликвидирован. Пострадавшего человека с ожогами конечностей госпитализированы.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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