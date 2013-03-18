Спасатели устанавливают, почему чуть не взорвалась вышгородская химчистка

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в воскресенье в 17.35 в двухэтажном здании химчистки возник пожар, во время которой произошла вспышка (по предварительным данным, из-за разгерметизации газового баллона).

Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние помещения и взрыва газовых баллонов, которые хранились в здании химчистки.

В 20.00 пожар был ликвидирован. Пострадавшего человека с ожогами конечностей госпитализированы.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.