На Прикарпатье с зимой прощаются фестивалем вареников

Как сообщили УНИАН в дирекции курорта каждый, кто приобщится к участникам фестиваля, сможет полакомиться любимым блюдом украинцев — варениками с шкварками, луком, картофелем, печенкой, вишнями, сливами и другими начинками и определить, какие из них самые вкусные. Участники фестиваля также будут иметь возможность установить новый мировой рекорд по скоростному поеданию вареников.

В рамках четвертого Всеукраинского фестиваля вареников состоятся шуточные конкурсы: «Народный Вареник» - кто быстрее, лучше и больше вареников налепит!; «Луковица» - кто быстрее и мельче нарежет лук для поджарки на вареники и не заплачет!; «Жарим! Парим! Варим!» - кто больше, быстрее, интереснее ударит по сковороде... половником!; «Пан Пацюк – поїдач вареників» - кто быстрее и больше вареников съест, и не подавится! Не поделили вареники? Так можно и подраться большими подушками-варениками.

Также все желающие смогут принять участие в «Казацких забавах»: «Столб с призами», «Бег в мешках», «Перетягивание каната», «Поднятие бочки», «Конкурс свистунов», «Казацкий пояс», «Бросание валенка» и т. п.

Победителей конкурсной программы будут записывать в «Партию любителей вареников», которая создана в ТК «Буковель». Торжественный прием в партию и вручение билетов новым членам «Партии любителей вареников» состоится у памятника Варенику, специально построенного к этому событию. Памятник Варенику войдет в «Книгу рекордов ТК «Буковель», как наибольший вареник в мире, изготовленный из снега.

Всех гостей фестиваля бесплатно будут угощать разнообразными блинами, варениками, приготовленными на открытом огне в большом котле.