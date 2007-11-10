Задержали гражданина США - организатора финансовых пирамид в Украине

В ночь на 10 ноября на украинско-российской границе был задержан гражданин США Роберт ФЛЕТЧЕР, который пытался выехать из страны по фальшивому украинскому паспорту.

Об этом УНИАН стало известно из источников в правоохранительных органах.

Как ранее сообщали украинские СМИ, Р.ФЛЕТЧЕР в Украине вел деятельность, связанную с организацией так называемых финансовых пирамид.

В частности, газета «Сегодня» (электронная версия от 8.11.2007 г.) писала: «Уже несколько месяцев в разных городах Украины можно увидеть рекламу на биг-бордах тренинга Роберта ФЛЕТЧЕРА «Секреты миллионеров». Позиционирует он себя как успешного американского богача, который готов поделиться своими знаниями с украинцами. Правда, стоит это удовольствие недешево - полный срок обучения - $3 тысяч. Высокая цена абсолютно наших не отпугивает. График тренингов ФЛЕТЧЕРА, который можно найти на сайте его компании Global System Training, расписан до 29 декабря! Причем, проходить они будут по всей Украине».

При этом газета отмечала, что «в США этого человека обвиняют в мошенничестве, а у нас он, не исключено, строит новую финансовую пирамиду».

По данным издания, Комиссия США по ценным бумагам и обменам 25 сентября 2006 года подала судебный иск о мошенничестве с ценными бумагами против Р.ФЛЕТЧЕРА, а также его компании ProVisionCorpSystem. «В иске речь идет о том, ФЛЕТЧЕР мошенническим путем собрали у инвесторов миллионы долларов, после чего использовал эти деньги на свои личные нужны и вел роскошный образ жизни, - сообщил "Сегодня" пресс-атташе посольства США в Украине Джон САЛИВЕН. - Иск еще не рассматривался в суде, и официального решения нет". Другие работники посольства в неформальной беседе называли ФЛЕТЧЕРА типичным "пирамидчиком"», - пишет газета.

Также издание отмечает: «Если копнуть глубже, то методика работы ФЛЕТЧЕРА действительно в чем-то напоминает пирамиду. Дело в том, что помимо обучения, он еще предлагает ученикам вкладывать деньги в свои проекты. На сайте среди таких значится, "Премьер лимузин", "Институт в Алчевске", юридическая фирма "КУНА" пиццерия "Пицца Максимум", "Крымские круизы", бизнес-клуб "Премьер".