Арбузов пообещал бизнесу создать комфортные условия работы в Украине

Правительство намерено осуществить ряд реформ по нескольким ключевым направлениям, которые позволят реализовать поставленную ранее президентом Украины Виктором Януковичем задачу по вхождению нашей страны в первую сотню мирового рейтинга Doing Business. Об этом первый вице-премьер министр Сергей Арбузов написал в своей статье для авторитетного украинского англоязычного еженедельника «Kyiv Post».

В частности, вице-премьер пообещал дальнейшее упрощение процедуры регистрации предприятий, обретение ими статуса плательщика НДС, упрощение постановки на налоговый учет. Кроме того, правительство намерено усилить защиту прав инвесторов. Для этого будет введена гражданская ответственность за нарушения этих прав, будет усовершенствована деятельность акционерных обществ. Вице-премьер также пообещал, что будет и далее продолжена либерализация налогового законодательства, в частности снижение налоговой нагрузки по НДС, доработана система администрирования этого налога.

Как отмечает РБК-Украина, среди новых направлений работы государства по упрощению ведения бизнеса Сергей Арбузов назвал урегулирование вопросов международной торговли. В частности будет упрощен таможенный контроль. Он будет основан на результатах анализа рисков и таможенного пост-аудита. «Итогом должно стать сокращение до 5% количества осмотров товаров и транспортных средств. Сейчас этот показатель составляет около 15-20%», — подчеркивает Арбузов в своей колонке.

Еще одно новшество касается усовершенствования процедуры банкротства и санации предприятий — внедрение автоматизированной системы анонимного тестирования и автоматического отбора арбитражных управляющих.

Говоря о реалистичности планов улучшить позиции Украины в рейтинге ведения бизнеса Doing Business, Сергей Арбузов заметил, что Украине и ранее удавалось резко улучшать свои позиции в этом рейтинге благодаря проведенным реформам: «Мы настроены весьма оптимистично. В том числе и по той причине, что в начале 2013 года, когда Украина поднялась на 15 позиций рейтинга, составители Doing Business не учли в своих оценках целый ряд реформ, направленных на дерегуляцию и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. В частности, речь идет о 52 новых законах и 36 нормативных актах Кабинета Министров, которые вступили в действие с 1 января текущего года».

Рейтинг легкости ведения бизнеса — Doing Business ежегодно составляется экспертами Международной финансовой корпорации Мирового Банка. Считается, что этот рейтинг — ключевой индикатор бизнес-климата в той или иной стране. По итогам 2012 года Украина заняла 152 место, в 2013 году – 137 место.