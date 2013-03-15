В Тернополе отменили торжества ко Дню коммунальщика: виновники убирают снег

Как сообщила УНИАН руководитель отдела связей с общественностью и средствами массовой информации городского совета Екатерина Калуш, сегодня накануне Дня коммунальщика, который приходится на третье воскресенье марта, должны были отметить лучших представителей отрасли, а также провести для них торжественные мероприятия.

«Но поскольку свирепствует метель, торжества отменили. За сегодняшние сутки ожидается, что в Тернополе выпадет месячная норма снега. Поэтому коммунальщики работают в усиленном режиме, город разделен на зоны, за каждой из них закреплены ответственные, которые следят за проведением всех необходимых работ. Работать сложно, потому что снегопад не стихает и только что расчищенные участки заметает опять снегом буквально за 5 минут», – описала ситуацию Е.Калуш.

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По ее данным, для борьбы со снегопадом коммунальные службы сегодня арендовали технику у частных предприятий, чтобы справиться с расчисткой дорог и тротуаров.

На когда будут перенесены торжества для коммунальщиков еще не определили.

Сейчас снегопад в городе не стихает.